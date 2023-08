Mondiali femminili | pokerissimo Spagna alla Svizzera | passa anche il Giappone

(Di sabato 5 agosto 2023): si sono giocate oggi due gare degli ottavi di finale, che hanno visto le vittorie diContinuano i, con due gare valide per gli ottavi di finale che sono andate in scena quest’oggi. Roboante 5-1 da parte della, che strapazza le ristenze delle svizzere (inutile l’1-1 momentaneo con autogol di Codina) e avanza al prossimo turno. Okilcon un 3-1Norvegia.

: si sono giocate oggi due gare degli ottavi di finale, che hanno visto le vittorie di Spagna e Giappone Continuano i, con due gare valide per gli ottavi di finale ...Il Giappone accede ai quarti di finale deidi calcio femminile in Australia e Nuova Zelanda. Le nipponiche si sono imposte 3 - 1 a Wellington sulla Norvegia grazie ad un autogol di Engen e le reti di Shimizu e Miyazawa nella ripresa. ...Dove vedere la partita in TV e streaming La partita Giappone D - Norvegia D , valida per gli ottavi di finale dei, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su ZDF mentre sul ...

Mondiali femminili, il Giappone vola ai quarti: 3-1 alla Norvegia TUTTO mercato WEB

Gerusalemme, un anno dopo. È l’ora di un nuovo appuntamento internazionale in Israele, stavolta con i Campionati Europei under 20. Quattro giornate di gare da lunedì 7 a giovedì 10 agosto allo stadio ...Calcio femminile UEFA Women's EURO Qualificazioni Europee Femminili UEFA Women's Nations League Finalissima Femminile Mondiali Femminili FIFA UEFA Women's Champions League Europeo U19 Femminile Under ...