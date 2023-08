Mondiali di Nuoto Paralimpico | l’Italia torna in testa al Medagliere

(Di sabato 5 agosto 2023) Manchester – Con una grande prova di forza e determinazione la nazionale italianasaldamente al comando delaidiin corso a Manchester. Gli Azzurri conquistano 3 ori e 2 argenti e raggiungono quota 34 (17 ori, 9 argenti, 8 bronzi). Una quinta giornata nel segno di quattro grandi protagonisti di questo Mondiale: Stefano Raimondi, Simone Barlaam, Antonio Fantin e Carlotta Gilli. Stefano Raimondi conquista la sua quarta medaglia d’oro in questa edizione, imponendosi nei 100 farfalla maschili S10 con il tempo 54.71. Dietro di lui l’ucraino Ihor Nimchenko (55.92) e l’australiano Col Pearse (57.18). Ancora un quarto posto, invece, per Riccardo Menciotti, il terzo a Manchester. Simone Barlaam, nei 400 stile libero S9, con una prestazione magistrale vince la ...

Ormai la sfida è più che lanciata: con la Cina sarà un duello entusiasmante fino all'ultima vasca per assicurarsi il primato nel medagliere dei mondiali di nuoto paralimpico, in corso fino a domenica 6 agosto a Manchester. E nel quinto giorno di gare la spedizione azzurra s'è ripresa il primato grazie ad altre 5 medaglie, di cui 3 d'oro, che

