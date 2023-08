Mondiali di Ciclismo | inseguimento d’argento per Ganna | Lamon | Milan e Moro

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 5 agosto 2023) Glasgow – Filippo, Francesco, Jonathane Manliosfrecciano sulla pista di velocità a Glasgow e si prendono l’argento mondiale. L’Italia fa tre medaglie in totale in competizione e prosegue la gara. Il quartetto azzurro maschile sale sul podio nell’a squadre, lottando fino all’ultimo secondo la forte Danimarca, che ha poi vinto il titolo. Gli Azzurri in gara domenica 6 agosto (feder.it) 9,00 – MARATHON: Uomini Elite: Fabian Rabensteiner, Samuele Porro, Diego Rosa, Lorenzo Samparisi, Dario Cherchi, Juri Ragnoli; 9,30 – MARATHON: Donne Elite: Claudia Peretti, Sandra Mairhofer; 9,30 – PISTA: Qualifiche B uomini – Ceci-Meroni; 9,30 – STRADA: in linea professionisti: Andrea Bagioli, Filippo Baroncini, Alberto Bettiol, Daniel Oss, Lorenzo Rota, ...