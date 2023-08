Mondiali ciclismo Glasgow 2023 | programma oggi 5 agosto | orari | italiani in gara

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 5 agosto 2023) Grande attesa per la finale dell’inseguimento a squadre maschile dove l’Italia torna a giocarsi l'oro contro la Danimarca Aididi, sabato 5, l’Italia dell’inseguimento torna a giocarsi un titolo pesante contro la Danimarca.?Il quartetto composto da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro scenderà in pista per l’oro nella finale prevista alle 20.07. La diretta tv sarà assicurata dai canali Rai e Rai Sport HD, Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play 3 (11.00-12.00), Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN. GLI AZZURRI IN9,30 – BMX FREESTYLE – Qualificazioni: Alessandro Barbero10,00 – STRADA: In linea juniores donne: Federica Venturelli, Eleonora La ...