Mondiali ciclismo Glasgow 2023 | medaglia di bronzo per Cretti

L'Italia si deve accontentare della medaglia d'argento nell'inseguimento squadre uomini aidisu pista di Glasgow. L'oro va alla Danimarca che in finale si impone con il tempo di 3'45191. Gli azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro partono ...Prima medaglia azzurra aididi Glasgow. E' arrivato il bronzo con Claudia Cretti nell'inseguimento paralimpico individuale C5 donne su pista con il tempo di 3'43269, battuta nettamente la britannica Newberry.Claudia Cretti vince la medaglia di bronzo nell'inseguimento individuale C5 donne, valido come specialità paralimpica. Battuta la britannica Morgan Newberry con un tempo di 3'43269 contro 3'46"389. ...

GLASGOW (SCOZIA) - Medaglia d'argento per l'Italia nell'inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di ciclismo su pista di Glasgow. Il quartetto azzurro, campione olimpico in carica e composto da ...Continua il momento difficile per Caleb Ewan. Lo sprinter australiano, già costretto ad abbandonare il Tour de France dopo diversi giorni di sofferenza, ha deciso di rinunciare all'ultimo momento anch ...