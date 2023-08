Mondiali ciclismo Glasgow 2023 | Italia d’argento inseguimento squadre uomini

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 5 agosto 2023) L'oro va alla Danimarca, in finale sconfitta per gli azzurri guidati da Ganna L'si deve accontentare della medaglianell'aidisu pista di. L'oro va alla Danimarca che in finale si impone con il tempo di 3'45?191. Gli azzurri Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan e Manlio Moro partono forte ma alla fine subiscono il ritorno dei danesi e devono accontentarsi della seconda piazza iridata. Il bronzo va alla Nuova Zelanda, che nella finale per il terzo supera l'Australia.