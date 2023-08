Mondiali ciclismo 2023 | Startlist prova in linea | tutti i partecipanti | i favoriti e gli italiani in gara

(Di sabato 5 agosto 2023) Domenica 6 agosto (a partire dalle ore 10.30 italiane) andrà in scena lainmaschile aidi. Si tratterà dell’evento più importante e prestigioso dell’intera manifestazione. Si preannuncia grande spettacolo a Glasgow, dove verrà assegnata la prestigiosa maglia arcobaleno indossata per l’ultimo anno da Remco Evenepoel. Proprio il belga, fresco vincitore alla Classica di San Sebastian, sarà nuovamente uno deiper il trionfo al pari dei connazionali Wout van Aert e Jasper Philipsen. Gli altri uomini più quotati al via saranno il danese Mads Pedersen, lo sloveno Tadej Pogacar e l’olandese Mathieu van der Poel. L’Italia cercherà una magia quasi impossibile con Matteo Trentin e Alberto Bettiol, senza dimenticarsi di Andrea Bagioli. Ai nastri di ...

Grande attesa per la sessione serale della pista aididi Glasgow: ecco la lunga coda per entrare al velodromo Chris ...... domenica 6 agosto, disputeranno i campionatidisu strada. In azzurro Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Simone Velasco, Filippo Baroncini, Daniel Oss, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota ...disu pista, la terza giornata va in scena a Glasgow oggi, sabato 5 agosto 2023, con l'Italia che si gioca l'oro nella finale dell'inseguimento maschile a squadre contro la Danimarca.

Mondiali ciclismo Glasgow 2023, programma oggi 5 agosto: orari, italiani in gara Adnkronos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023. A Glasgow (Scozia) si disputa la rassegna iridata pre-o ...Serata ricca di appuntamenti per gli azzurri, con l'Italia in finale contro la Danimarca nell'inseguimento maschile a squadre ...