Mondiali ciclismo 2023 | Caleb Ewan fuori forma | l’australiano dà forfait

(Di sabato 5 agosto 2023) Continua il momento difficile per. Lo sprinter australiano, già costretto ad abbandonare il Tour de France dopo diversi giorni di sofferenza, ha deciso di rinunciare all’ultimo momento anche alla prova in linea deididi Glasgow, costringendo lazione australiana a correre ai ripari. L’Australia aveva infatti già dovuto rinunciare negli scorsi giorni a Robert Stannard, trovato positivo ad un test antidoping su dei campioni risalenti alle stagioni 2018-2019. Al posto dei due “titolari” sono stati richiamati Matthew Dinham ed Alex Edmondson, che correranno al servizio di un Michael Matthews non al meglio ma sempre ambizioso. Queste le parole del CT australiano Matthew Hayman: “In seguito ad un confronto con la direzione del team,ha deciso che non ...

Grande attesa per la sessione serale della pista aididi Glasgow: ecco la lunga coda per entrare al velodromo Chris ...... domenica 6 agosto, disputeranno i campionatidisu strada. In azzurro Matteo Trentin, Alberto Bettiol, Simone Velasco, Filippo Baroncini, Daniel Oss, Andrea Pasqualon, Lorenzo Rota ...disu pista, la terza giornata va in scena a Glasgow oggi, sabato 5 agosto 2023, con l'Italia che si gioca l'oro nella finale dell'inseguimento maschile a squadre contro la Danimarca.

Mondiali Pista Glasgow - Filippo Ganna e soci non sbagliano! Italia ANCORA in finale nell'inseguimento: rivivi l'arrivo Eurosport IT

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di ciclismo su pista 2023. A Glasgow (Scozia) si disputa la rassegna iridata pre-o ...Serata ricca di appuntamenti per gli azzurri, con l'Italia in finale contro la Danimarca nell'inseguimento maschile a squadre ...