Mondiali ciclismo 2023 | Albert Philipsen si impone tra gli junior! Sierra sfortunato nel finale

(Di sabato 5 agosto 2023) Secondo titolo iridato assegnato nelsu strada aidi Glasgow. Dopo l’affermazione di Julie Bego tra le donne junior, è il daneseWithena prendersi il primo titolo al maschile, diventando il nuovo Campione del Mondo junior. Per la Danimarca si tratta del terzo titolo di categoria negli ultimi sette anni. Una corsa spettacolare ed apertissima come ci si attendeva, tanto per il percorso, quanto per la natura delle corse tra corridori così giovani. Gli scatti iniziano praticamente alla partenza ed è proprioa lanciare il primissimo attacco insieme alla coppia norvegese formata da Jørgen Nordhagen e Felix Ørn-Kristoff ed il tedesco Paul Fietzke. Da dietro sono in tanti a provare a rientrare sulla testa della corsa, ma solo l’azzurro Juan ...

Il quartetto dell'inseguimento a squadre femminile supera brillantemente il primo turno e in serata sfiderà la Francia per la medaglia di bronzo. Aidisu pista, in corso di svolgimento a Glasgow , le azzurre Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster hanno battuto il quartetto canadese registrando il ...Camille Balanche ha colto una splendida medaglia d'argento nel downhill aidiin corso in Scozia. La neocastellana si inchinata soltanto all'austriaca Valentina Hoell, capace di confermare il titolo conquistato l'anno scorso (rifilando oltre due secondi ...

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della prova su strada juniores maschile dei Mondiali di ciclismo 2023, in corso a Glasgow (Regno Un ...