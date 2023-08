Mondiali calcio femminili | Giappone batte Norvegia 3-1 a va ai quarti

(Di sabato 5 agosto 2023) Passa il turno anche la Spagna che supera la Svizzera 5-1 Ilaccede aidi finale deidifemminile in Australia e Nuova Zelanda. Le nipponiche si sono imposte 3-1 a Wellington sullagrazie ad un autogol di Engen e le reti di Shimizu e Miyazawa nella ripresa. Momentaneo pareggio scandinavo con Reiten nel primo tempo. Neiilaffronterà la vincente del big match tra Usa e Svezia. Accede aianche la Spagna. Le “furie rosse” hanno travolto ad Auckland 5-1 la Svizzera con la doppietta di Aitana Bonmatí Conca, oltre alle reti di Redondo Ferrer, Codina ed Hermoso. Per elvetiche il gol è arrivato un un’autorete di Codina per il momentaneo 1-1. Aila Spagna affronterà la ...

Nel match tutto europeo tra Spagna e Svizzera si affermano le furie rosse che approdano ai quarti di finale dei Mondiali femminili. Le iberiche hanno travolto infatti per 5-1, in rimonta, la Svizzera ...