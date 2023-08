Mondiali basket 2023 | Rubio out | “Devo pensare alla salute mentale”

(Di sabato 5 agosto 2023) Il play della Spagna si ferma: "affrontare questo momento" Ricky, 32enne play dei Cleveland Cavaliers e della Spagna, salterà idiper curare la propria. La federiberica ha diffuso un breve comunicato per annunciare lo stop del giocatore. “Ho deciso di fermare la mia attività professionale per dedicarmimia. Voglio ringraziare la federazione per il sostegno totale e per la comprensione. Oggi ‘la famiglia’ ha più senso che mai. Grazie”, diceringraziando il gruppo della Nazionale. “Vorrei che fosse rispettata la mia privacy, affinché io possa affrontare questi momenti. Darò altre informazioni quando sarà ...

Mondiali basket, per Ricky Rubio problemi mentali: escluso dalla Spagna Virgilio Sport

