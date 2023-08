Mondiale élite in linea 2023 | Belgio contro Danimarca sulle strade scozzesi

Leggi su tpi

(Di sabato 5 agosto 2023) A solo due settimane dalla conclusione del Tour de France, compressa in un calendario sempre più congestionato, si disputa domani a Glasgow la corsa iridata per professionisti, inserita in una super kermesse di 10 giorni voluta dal Presidente dell’UCI David Lappartient “desideroso di dare vita, alla prima edizione d’un evento ciclistico multidisciplinare”. Le date di quest’anno, per un curioso gioco del destino, coincidono esattamente con quelle di 51 anni fa quando la gara per professionisti fu anticipata a inizio agosto per lasciare spazio ai Giochi Olimpici di Monaco di Baviera. Dopo Madrid 2005 sarà l’edizione più lunga del terzo millennio. Si correrà per 272,4 chilometri ricalcando il tracciato dei Campionati Europei 2018 vinti da Matteo Trentin. Si partirà da Edimburgo con 120 chilometri inche porteranno a Glasgow. In questo primo tratto saranno ...