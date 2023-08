Monchi sull’Arabia Saudita | “Dobbiamo stare attenti | il mercato può rivoluzionarsi”

Leggi su sportface

(Di sabato 5 agosto 2023) Il nuovo direttore sportivo dell’Aston Villaguarda con preoccupazione all’esplosione delcalcistico in Arabia. “Penso che ci abbia colti tutti di sorpresa – le sue parole in un’intervista a Marca – Non ce lo aspettavamo. Prima era solo un giocatore, Ronaldo, poi è toccato a Ruben Neves, e ora vediamo Benzema, Kantè., perché se continuano così ilsi rivoluzionerà: siamo di fronte a un concorrente che gonfierà prezzi e stipendi in maniera importante”.prosegue spiegando che i giocatori acquistati dai club sauditi ci “vanno per re. Bisogna capire quanta continuità avrà questo movimento. Non è più un giocatore singolo, non si tratta di vecchie glorie”. SportFace.