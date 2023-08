Monchi | «In Arabia gonfiano i prezzi; bisognerà vedere quanto durerà la loro filosofia»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 5 agosto 2023) L’ex direttore sportivo della Romaha parlato a Marca del suo addio al Siviglia e del suo nuovo incarico come ds dell’Aston Villa: «È stato un cambiamento molto importante nella mia vita. Ho lasciato un club dove sono stato praticamente tutta la mia carriera per un nuovo campionato e un nuovo club. Ci sono abbastanza strumenti per essere in grado di provare a costruire un bel progetto. C’è una buona base dall’anno scorso, dal momento in cui Emery è arrivato come tecnico. Dobbiamo sfruttare quella base e quella fiducia dello staff tecnico per sostenere il progetto e continuare a crescere». Come cambia il tuo lavoro guadagnando di più? «Dobbiamo chiarire. Non piovono soldi in Premier League. Ci sono anche club con problemi. Ci sono regole da seguire e regolamenti. Quello che stiamo cercando di fare è essere ambiziosi. Siamo in un club con una capacità di ...