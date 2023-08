Modi non andrà dai Brics L’India vuole mantenere eccezionalismo

Leggi su formiche

(Di sabato 5 agosto 2023) Ci sono concrete possibilità che il primo ministro indiano, Narendra, partecipi al summit deisolo in forma virtuale. La riunione dei cinque Paesi ex in via di sviluppo (ché ormai sono sviluppati) è programmata dal 22 al 24 agosto, a Johannesburg. Secondo fonti indiane della Reuters,potrebbe non viaggiare in Sudafrica, ma prendere parte solo in videoconferenza agli incontri con gli altri membri del gruppo (cinesi, russi, brasiliani e sudafricani appunto). Uno dei punti di frizione potrebbe essere la questione dell’allargamento del gruppo (la Cina lo chiama “+”). La lista di chi ambisce a esserne parte è lunga, sono circa 40 i Paesi, tutti appartenenti a quel Global South che sta diventando sempre più un elemento centrale negli affari globali. Un allargamento diluirebbe il peso indiano, e ...