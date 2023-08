(Di sabato 5 agosto 2023) l programma dell'edizionein calendario dal 9 al 14 ottobre, presenta diverse novità. La prima è la partenza dall'affascinante Argentario, per attraversare le terre degli Etruschi fino al primo ...

Scarica ora: il programma diOre 2023Ore 2023, autunno caldo Le prove di classifica sono quattro in pista, con autodromi dalle caratteristiche sempre diverse come Mugello, ...Mentre a Calendasco (Piacenza), Argenta (Ferrara), Pieve di( Bologna ) e Berceto (Parma) si tratta del completamento di lavori già avviati negli anni passati, a Parma, Formigine (), ..."Un segnale importante per la città". Lo afferma il sindaco diGian Carlo Muzzarelli a proposito dell'individuazione e dell'arresto da parte dei carabinieri,...di ripristinare al 100 perl'...

Modena Cento Ore 2023 QN Motori

La Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Modena, con l'operazione 'Alto Impatto', per contrastare reati predatori, spaccio di sostanze stupefacenti e ...l programma dell’edizione 2023 in calendario dal 9 al 14 ottobre, presenta diverse novità. La prima è la partenza dall’affascinante Argentario, per attraversare le terre degli Etruschi fino al primo ...