Miss Mamma Italiana | selezioni a Ponte San Pietro | “Valorizziamo le donne”

(Di sabato 5 agosto 2023)San. Sabato 5 agosto aSansi terrà la selezione del concorso originale di, che quest’anno taglia il traguardo della trentesima edizione. L’appuntamento, che avrà luogo anche in caso di maltempo, è alla pizzeria “Piccola proposta”, in via San Marco, 1: l’iscrizione è gratuita e il ritrovo con le mamme partecipanti è programmato per le 17, mentre l’evento avrà inizio alle 21. Il concorso è ideato e organizzato dalla società Tema Spettacoli, composta dal titolare, Paolo Teti, da sua moglie Mariagrazia Montevecchi e dalla loro figlia Giorgia. Illustrando l’iniziativa, Paolo Teti spiega: “Tutto è nato da una mia idea, scaturita nel contesto dell’Emilia Romagna. Come molti bergamaschi ricorderanno, anni fa la riviera era ...