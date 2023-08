Milano | 18enne schiacciato contro un palo | È omicidio politico Sala sotto accusa

(Di sabato 5 agosto 2023) "Uncome questo è un, perché è il risultato di una serie di politiche che hanno un unico obbiettivo: rendere la città ostaggio della corsa al margine di profitto". Rabbia e commozione al presidio in viale Umbria, all'angolo via Colletta, teatro della tragedia che martedì ha visto morire aKarl Nasr, ilcanadese rimastodallo sdi due auto mentre aspettava di attraversare la strada sulle strisce. Il presidio è stato promosso da una serie di associazioni che si sono date appuntamento per chiedere una città a misura di pedoni e ciclisti, in cui le macchine debbano ridurre la velocità ai 30 km/h. "Karl ha avuto la sfortuna di trovarsi al momento sbagliato nel posto sbagliato, ma il posto sbagliato è una città dove ...

... ma i ciclisti e gli ambientalisti dinon hanno voluto rinunciare a manifestare in viale Umbria, all'incrocio maledetto dove martedì mattina è stato investito Karl Nasr , illibanese ...'Come si fa a ridurre e prevenire questo numero di morti Facendo diuna città a 30 chilometri orari ', hanno detto i manifestanti presenti al presidio. Ilcanadese, che stava ......aè stato indetto un presidio di protesta per l'ennesima persona uccisa sulle strade cittadine. Appuntamento alle ore 18 e 30 in via Colletta angolo viale Umbria, dove il 2 agosto il...

Hanno manifestato nel punto dove il 2 agosto il 18enne Karl Nasr è stato falciato da un'auto ... hanno aderito anche i rappresentati delle associazioni Fiab Ciclobby Milano, Genitori Antismog, ...