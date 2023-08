Commenta per primo Il portiere colombiano delDevisè già a Sheffield. Una volta ottenuto il permesso di lavoro firmerà per una stagione in prestito con lo Sheffield Wednesday ....non sarà l'unica operazione in uscita sul mercato del, che resiste al pressing del Fenerbahce su Krunic . Sono in partenza Adli (richiesto dalla Salernitana), Ballo - Touré,, Messias, ...allo Sheffield Su Junior Messias c'è sempre il Besiktas , che nei giorni scorsi ha ufficializzato l'arrivo di Rebic proprio dal, ma per il momento il brasiliano sta prendendo tempo. Nel ...

Milan, Vasquez in partenza. Munoz (allenatore Sheffield): “Siamo vicini” Pianeta Milan

Il Milan è al lavoro sul calciomercato e dopo le tante entrate è il momento delle cessioni: il tecnico Pioli vuole sfoltire la rosa e sono diversi i partenti ...Sono ben nove i giocatori del Milan con le valige in mano. Il primo è Vasquez che si trova già a Sheffield per giocare un anno in prestito al Wedsneday. Il secondo è De Ketelaere, sempre più vicino ...