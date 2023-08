Milan | Pellegatti | “Come si ambienteranno Chukwueze ed Okafor in Italia?”

Inter ea tutto tondo in questa fase del calciomercato. Fabrizio Biasin e Carlohanno fatto il punto della situazione Una grossa fetta del mercato dell'Inter ruota intorno al nome di quello ...La super - bomba di: "Non solo Musah, chi arriva alsubito"Il derby Inter -è ancora lontano oltre un mese e mezzo ma Carlosembra già pronto per la stracittadina. Il giornalista e grande tifoso rossonero infatti è stato ospite di TvPlay dove ha letteralmente ...

Pellegatti: “Estève piace al Milan, ma costa. Lenglet si può depennare” Pianeta Milan

Milan, un vero e proprio dubbio amletico quello che attanaglia i tifosi in merito al prossimo attaccante. Un nome lo suggerisce il noto giornalista Pellegatti ...Non solo Charles De Ketelaere, ora il Milan è pronto a una rivoluzione di calciomercato: ecco il borsino delle cessioni di Carlo Pellegatti ...