...chiavi per aprire una trattativa con il club londinese in modo da fornire al tecnico Simone... che andrà a fungere da rinforzo per il braccetto di destra dopo l'addio diSkriniar, passato ...... neo acquisto del. Il centravanti dell'Arsenal ha voluto mandare il proprio in bocca al lupo ...nerazzurri osservano e preparano l'offerta giusta per regalare un nuovo centravanti a Simone...L'ex attaccante di Inter ,e Juventus, Aldo Serena, ha parlato dei nerazzurri di. Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: 'L'Inter sta mettendo in piedi un centrocampo italiano con i controfiocchi. Puntare su ...

Milan, Inzaghi: “San Siro Lì dentro avevo un’energia incredibile” Pianeta Milan

In casa Inter continua a tener banco la questione attaccante: perso l'ex Sassuolo, si torna a parlare con l'Arsenal In casa Inter continua a tener banco la questione attaccante: il prescelto sembrava ...Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri ha detto la sua sul trasferimento di Gianluca Scamacca allinter nel suo editoriale per il sito dell'emittente. Le sue parole: ...