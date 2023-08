Milan | il Fenerbahçe non molla | nuova offerta in arrivo per Krunic

... diventato un punto fermo nella rivoluzione post Tonali, ma il giocatore è tentato dal Fenerbahce, che gli hanno offerto 3 milioni d'ingaggio, più del doppio di quanto percepisce al. Furlani ...L'attaccante 28enne che in Italia ha vestito le maglie di, Genoa e Torino ha raggiunto un accordo con l'Adana Demirspor. MARTEDI' 1 AGOSTO 18.35 - Sorpasso completato dalla Fiorentina al ...Commenta per primo Rade Krunic, sempre più ai margini della rosa di Pioli, ha ricevuto un'offerta dal Fenerbahce che va oltre i 3 milioni di euro di ingaggio. Il giocatore, che al momento alguadagna poco più di un milione, è interessato, ma l'offerta del club turco ai rossoneri, per il momento, non convince. Lo scriva La Gazzetta dello Sport.