Milan | Alberto Marangon sarà il nuovo team manager rossonero

(Di sabato 5 agosto 2023) Come riportato da Antonio Vitello sul proprio profilo Twitter, ilavrà inil

Commenta per primo Ilha trovato il suo nuovo team manager. Si tratta diMarangon , ex Sampdoria, che ha già lavorato con l'allenatore rossonero Stefano Pioli ai tempi della Fiorentina. Marangon prende il ...Genova. Iniziamo con un saluto adMarangon, che lascia per la seconda volta la Sampdoria (dopo il rientro del 2020), andando però a rivestire il prestigioso incarico di team manager dele con un 'bocca al lupo' a Maya ...... un film diSordi, conSordi, Carlo Verdone, Angelo Infanti, Giuliana Calandra, Edy ... Giuseppe Mannajuolo, Victoria Zinny, Ester Carloni, Orsetta Gregoretti, Ivana, Gabriele ...

Milan, Alberto Marangon nuovo team manager. Ritrova Pioli dopo l ... TUTTO mercato WEB

Ecco quali sono le location di In viaggio con papà, il film diretto e interpretato da Alberto Sordi e con Carlo Verdone co-protagonista.Genova. Iniziamo con un saluto ad Alberto Marangon, che lascia per la seconda volta la Sampdoria (dopo il rientro del 2020), andando però a rivestire il prestigioso incarico di team manager del Milan ...