Migranti | naufragio al largo di Lampedusa | un morto Nuova ondata di sbarchi

(Di sabato 5 agosto 2023) Un barchino cona bordo è naufragato a circa 23 miglia sud-ovest da. Le motovedette della guardia costiera hanno recuperato, in acqua, 43e il cadavere di quello che sembra essere un minore. I naufraghi riferiscono di essere partiti in 46: due persone sarebbero attualmente disperse e si tratterebbe di una donna e di un bambino. Le motovedette della Capitaneria sono ancora sul posto per le ricerche. Nel frattempo il flusso disi è intensificato: nei giorni scorsi sono arrivate oltre 2.600 persone a bordo di una trentina di barchini e oggi continuano gli. Intanto è stato reso noto che, dall'inizio dell'anno, sono arrivati in Italia 91.964: un dato più che raddoppiato rispetto a 12 mesi fa. Una trentina di ...

