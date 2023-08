Migranti | naufragio al largo di Lampedusa | morti madre e bambino di 1 anno e mezzo

(Di sabato 5 agosto 2023) Un barchino cona bordo è naufragato a circa 23 miglia sud-ovest da. Le motovedette della guardia costiera hrecuperato, in acqua, 43, tra questi anche il cadavere di una donna e quello di undi circa unannegati in seguito al. Le due salme sono giunte, a bordo di due diverse motovedette, a molo Favarolo. Sono complessivamente 57 i naufraghi e dovrebbe esserci ancora un disperso, forse un minore. I primi a sbarcare sono stati 29 uomini e il cadavere di un bimbo di undella Costa d'Avorio. Poi sono giunti, con una seconda motovedetta, altri 28, fra cui 10 donne, compresa la mamma del piccino che ha perso la vita ...

Le condizioni del mare hanno causato un altroa circa 23 miglia in direzione sud - ovest da Lampedusa. Nonostante il mare grosso, le motovedette sono riuscite a recuperare 43e il ...Secondo quanto riferito dainon risultano dispersi nele non ci sono minori. approfondimento, scontro Murgia - sindaco di Ventimiglia su "regime fascista" Quasi raggiunta ...20.40 Lampedusa,naufraghi bloccati su scogli Una ventina dirimasti incastrati dopo ilcon il loro barchino sugli scogli della costa ponente di Lampedusa da ieri sera vengono soccorsi via mare dai vigili del fuoco che li riforniscono di ...

Migranti, naufragio oggi a Lampedusa: un morto e due dispersi Adnkronos

Ennesimo dramma a Lampedusa: naufraga un barchino di migranti, morto un ragazzo. Si temono altre vittime. La situazione sull'isola ...Lampedusa, 5 agosto 2023 - Nuovo naufragio a Lampedusa: nel pomeriggio un barchino con a bordo una quarantina di migranti si è rovesciato a circa 23 miglia a sud-ovest dell'isola. Il bilancio provviso ...