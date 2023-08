Migranti | in 20 ai piedi di una scogliera a Lampedusa | onde e vento frenano i soccorsi

La città, a maggioranza acquatici, è insofferente ai, soprattutto quelli ardenti come ... e i suoi piedini perennemente sulle punte sono diventatipiatti. L'unica a poterla consigliare ...Uno scempio, messo insulla pelle dei cittadini e con i loro soldi'. Dal Pd ad Azione, ... "Vuole davvero parlare di soldi Ci parli di quelli pubblici, stanziati per l'accoglienza, che ......sistema economico va fondato sull'agricoltura di piantagione e per questo ci servono i. ... La discussione sulla legalità va sottratta al monopolio dei giuristi, va messa con iper terra. ...

Migranti, in 20 ai piedi di una scogliera a Lampedusa: onde e vento ... ilGiornale.it

Da ieri un gruppo di 20 migranti si trova bloccato su alcuni scogli, dove per il momento i soccorsi non sono in grado di arrivare in sicurezza. Un barchino, spinto dalle correnti, è rimasto incagliato ...I fattori che influenzano la decisione di mettersi o meno in viaggio sono altri. Fra questi, la variazione nell’intensità dei conflitti, le condizioni socioeconomiche del Paese di provenienza e le cat ...