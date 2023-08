(Di sabato 5 agosto 2023) Sono 91.964 isbarcati in Italia dall'dell'. Un dato più che raddoppiato rispetto a 12 mesi fa. E nelle ultime ore il flusso si è intensificato: in 48 ore asono arrivate oltre 2.600 persone a bordo di una trentina di barchini.

Sbarchi senza fine a Lampedusa, investita da una media di milleal giorno. Tanti ne sonoanche ieri, precisamente 1.104 in 28 approdi, facendo schizzare il numero degli ospiti dell'hotspot a 2.468 a fronte di una capienza di circa 700 posti, dopo ...Per quanto riguarda l'Italia, basta vedere i dati di provenienza deinel 2023: al primo posto c'è la Costa d'Avorio col 12% degli arrivi, poi la Guinea con l'11%, l'Egitto col 9%, ...Dall'inizio dell'anno giàoltre il doppio del 2022

Migranti, arrivati in 91.964 da inizio anno. A Lampedusa nuova ondata Sky Tg24

Nonostante questo, l’afflusso dei migranti a Ventimiglia non è diminuito, le persone continuano ad arrivare e tentano incessantemente di oltrepassare la frontiera per raggiungere altri Paesi europei e ...LAMPEDUSA - Un piccolo barchino è affondato nelle acque in prossimità di Lampedusa. Sono 57, tra cui 17 donne e 7 minori, i migranti provenienti da ...