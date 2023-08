Migranti | ancora aggrappati su scoglio i venti sbarcati a Lampedusa | bloccati per maltempo

(Di sabato 5 agosto 2023) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) (Ter/Adnkronos) – Idurante la notte a ponente disonoda quasi 20 ore sullo. Le operazioni di soccorso fatte dalla Capitaneria di porto con i Vigili del fuoco non possono consentire il recupero fino a domani mattina per le avverse condizioni di mare e vento. Aisono stati calati viveri e acqua dalla scogliera. Dovrebbero essere tutti in buone condizioni. L'articolo CalcioWeb.

La più grave è stata quella del 18 aprile 2015, quando 1022hanno perso la vita nel Canale di Sicilia 'Non abbiamotutte le informazioni di quello che è successo, ma sembra essere la ...Aisono stati calati viveri e acqua dalla scogliera. Dovrebbero essere tutti in buone condizioni....esasperati dal comportamento maleducato e irrispettoso di chi profana anche luoghi sacri [! ... Il sindaco leghista, in pratica, sta descrivendo la situazione deiche accampati ai margini ...

Migranti, ancora uno sbarco: 82 migranti arrivati a Crotone RaiNews

Immigrazione (Italia) Sull’isola oltre 2mila sbarchi in 48 ore. Venti migranti bloccati sugli scogli dal maltempo. Di Giansandro Merli ...(SanremoNews.it) «Le misure prese in questi giorni dall’amministrazione Di Muro – guardie giurate a vegliare che i migranti non accedano al cimitero e reti metalliche per impedire bivacchi sulle rive ...