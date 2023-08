Migranti | a Lampedusa nuova ondata di sbarchi Persone bloccate sugli scogli

Leggi su tg24.sky

(Di sabato 5 agosto 2023) Sono 91.964 isbarcati in Italia dall'inizio dell'anno. Un dato più che raddoppiato rispetto a 12 mesi fa. E nelle ultime ore il flusso si è intensificato: nei giorni scorsi asono arrivate oltre 2.600a bordo di una trentina di barchini e oggi continuano gli. Una trentina disono bloccati sulla costa di Ponente, dove nella tarda serata di ieri la'imbarcazione sulla quale viaggiavano si è schiantata contro glidi un'insenatura. I militari della Guardia costiera, dopo averli monitorati per l'intera notte, da qualche ora stanno cercando di portarli in salvo, ma le condizioni del mare sono proibitive a causa del forte vento di Maestrale.