“Mi ha rotto” Calenda non si tiene su Renzi | destino già deciso

(Di sabato 5 agosto 2023) Un rapporto logoro. Giunto, con ogni probabilità, ai titoli di coda. Uno scossone politico dalle conseguenze imprevedibili. Per il riassetto che, inevitabilmente, dovrà avvenire negli schieramenti politici italiani. “Siamo due partiti diversi con modi diversi di fare politica.può e faccia quel che vuole sui gruppi. Se vuole andare via dai gruppi è una scelta sua che rispetterò ma voglio finire questa storia, perché davvero non ce la faccio più mi sonole balle. Questo balletto non mi appar”. Usa parole che lasciano poco all'interpretazione Carlo, intervenuto ieri sera alla trasmissione "Controcorrente", in onda su Rete4. ''La verità, per essere più chiari, è che un grande partito liberal-democratico è fallito perchénon ha nessuna intenzione di farlo - ha ...

Difficile del resto immaginare unsostenitore di una provvedimento immaginato e ... Questa storia mi ha propriole b...e". Dal canto suo, Matteo Renzi , ha specificato le ragioni della sua ...... ma voglio finire questa storia, perché davvero non ce la faccio più mi sonole balle... ... Per Azione, invece, la partita al Senato si complica perchédovrebbe passare al gruppo Misto, ...... perché davvero non ce la faccio più mi sonole balle... Questo balletto non mi appartiene''. Lo ha detto Carloa 'Controcorrente' su Retequattro. ''La verità, per essere più chiari, ...

Terzo Polo, Calenda: "Se Renzi vuole andare via è scelta sua, mi ... Adnkronos

con la rottura sulla federazione, le litigate su Twitter, la volontà di non andare insieme alle Europee», ha poi argomentato Marattin. Intanto il leader di Azione Carlo Calenda sembra nella pratica di ...ROMA. È un divorzio al rallentatore quello tra Azione e Italia viva: l’annuncio ufficiale della separazione previsto per oggi slitta ancora, forse a dopo le vacanze, ma di sicuro non migliora il clima ...