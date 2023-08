“Mi ha ridato il sorriso” Gemma Galgani | colpo di scena prima di UeD | si parla di “giovane uomo”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 agosto 2023) Uomini e Donne, continuano senza sosta le indiscrezioni sui protagonisti della prossima stagione. A fine agosto iniziano le registrazioni,della metà di settembre il via. Nessuna conferma, tantomeno sui possibili tronisti, solo una marea di voci su chi ci sarà e chi no. E tra tutti, ancora una volta, il nome diè sempre inlinea. La dama di Torino è ormai una protagonista storica del dating show di Canale 5. Sono anni e anni che cerca l’anima gemella in studio e ha avuto diverse storie con i cavalieri ma tutte già finite o finite male. Fino a pochi giorni fa era dato per certo al 100% il suo ritorno in studio ma ora le cose potrebbero essere cambiate.potrebbe infatti riservare un grossodial ...