Meteo Roma del 05-08-2023 ore 06 | 10

(Di sabato 5 agosto 2023)venerdì trovati all’ascolto queste le previsioni del tempo al nord tempo ancora instabile durante la giornata sulle regioni di Nord Est Dove saranno possibili acquazzoni e temporali sparsi piaciuto a nord-ovest con maggiori spazi di sereno tempo più asciutto ovunque dalla serata con un Rosita alternata ad ampie schiarite al centro giornata all’insegna del tempo instabile con nuvolosità irregolare sia al mattino che al pomeriggio Associata a pioggia acquazzoni sparsi fenomeni più probabili Susanna in the settori adriatici graduale esaurimento dei fenomeni in serata al sud nuvolosità irregolare al mattino con locali piogge sul Puglia e Calabria variabilità asciutta altrove tra pomeriggio e sera ancora fenomeni possibile soprattutto sulle zone interne della Campania Molise Puglia e Maggiori schiarite in arrivo altrove temperature indeciso a diminuzione sia nei ...

La pioggia, dopo aver messo in ginocchio il Nord Italia, è arrivata anche a. La Capitale nel pomeriggio ha fatto i conti con un temporale tra la città e il litorale. In centro, la pioggia è ...A causa dell'allertain queste zone sono stati rinviati alcuni appuntamenti pubblici previsti nella serata. Situazione tornata sotto controllo a, dove nel pomeriggio si è abbattuta una ...... come il Centro, zona Nomentana eNord, ma poi si è allargato a gran parte della capitale. La ... vedi anche Le previsionidel weekend da sabato 5 a domenica 6 agosto L'allerta gialla Per ...

Maltempo, con pioggia, temporali e rischio grandine sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 5 agosto ...Calciomercato Roma, un ex Napoli per Mourinho: gli ultimi aggiornamenti sulla questione attaccante in casa giallorossa. La vexata quaestio capitolina pare in questa fase essersi ridotta soprattutto al ...