Meteo oggi | maltempo da Roma a sud-est | 5 agosto di pioggia

(Di sabato 5 agosto 2023) Netto calo delle temperature Il ciclone Circe porta pia e ventoin diverse regioni d’Italia, alle prese col. La giornata del 5è segnata dall’allertain varie zone del Paese, mentre l’estate va in pausa per almeno 24 ore. Nella tarda mattinata, un violento temporale si è abbattuto su– fino al litorale – prima che ilsi estendesse a tutto il Lazio, con effetti in particolare nella provincia di Frosinone e nella zona di Cassino. Nel corso del pomeriggio, il peggioramento si è spostato gradualmente verso sud-est, investendo Abruzzo, Molise e Puglia. Il quadroè caratterizzato anche da un netto calo delle temperature, che all’inizio del weekend si avvicinano più all’autunno che all’estate. L'articolo ...

