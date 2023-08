Meteo | le previsioni in Campania per sabato 5 agosto 2023

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper oggi,. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. temporanea attenuazione della nuvolosità al pomeriggio, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera associate a deboli piogge, sono previsti 9mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3596m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Allertepreviste: vento. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 9mm di pioggia. Durante ...

Temperature minime e massime in diminuzione al Centro - Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia Ecco leper domani: AL NORD Tempo ancora instabile ...Ildi oggi sabato 5 agosto vede allerta arancione sul Veneto e gialla in 16 Regioni. Il caldo record di luglio sembra ormai un lontano ricordo, anche se leevidenziano che intorno a ...Santeramo in Colle venti millimetri di pioggia. Ma nella notte, anche qua e là dal foggiano al barese alla valle d'Itria al tarantino ed al Salento, qualche millimetro di precipitazioni è stato ...

Circe fa sentire i suoi effetti in Sicilia con acquazzoni sparsi (già presenti da ieri sera), temperature in ribasso ed allerta gialla. Quest’ultima indicata nell’avviso 23216 della protezione civile ...La giornata di domenica sarà caratterizzata da un tempo decisamente migliore ma con temperature ... sia sulle zone interne che sul settore adriatico. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono ...