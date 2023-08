Meteo | il ciclone Circe? Accadrà nelle prossime ore | cambia lo scenario

(Di sabato 5 agosto 2023) Le ultime ore sono state piuttosto “pazze” dal punto di vistarologico. Ilha portato maltempo e un generale abbassamento delle temperature, nonché addirittura la neve ad agosto sulle Dolomiti. Stando alle previsioni di Bernardo Gozzini, direttore del Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale del Consiglio nazionale delle ricerche (Lamma-Cnr), ilha però le ore contate. “L'attuale rinfrescamento - ha spiegato all'Ansa - determinato dall'arrivo di aria fredda su gran parte della penisola, e che ha portato le temperature sotto i 30 gradi dopo i picchi delle scorse settimane, ci farà compagnia fino a martedì, anche se da domani la temperature potrebbe risalire di qualche grado”. Da mercoledì in poi le temperature sono destinate a salire di nuovo: ...

... da domani ilsi metterà tranquillo: la protezione civile non ha previsto allarmi in alcuna ... Anche Serbia e Croazia non sono state risparmiate dal nuovoche era previsto colpisse tra ...Adesso dopo il cosiddetto"Circe" è il momento della tempesta "Patricia": il maltempo che sta continuando a imperversare nel settentrione della Penisola italiana sta addirittura portando al verificarsi di un fenomeno ...Leggi ancheCirce spazza l'Italia, stop estate:oggi e allerta maltempo Stop al caldo con Circe, temporali e grandine nel weekend da bollino verde Da questa posizione, Circe invia spire ...

Una situazione in costante evoluzione, con allerta meteo anche in Campania, dalle 20 di venerdì. Il ciclone Circe trasforma il primo fine settimana d’agosto e lo rende non particolarmente estivo. Si ...Dopo il passaggio del ciclone Circe sulla Capitale, le strade di Roma si sono ricoperte di una densa schiuma bianca. Preoccupazione tra la popolazione. Ecco la spiegazione degli esperti ...