Meno Vangelo | più Greta Thunberg | Papa Francesco | ecco la Chiesa che verrà

Il Pontefice non ha però voluto utilizzare quello preparato per lui, ma uno vicino,esposto ... Ha anche parlato della gioia dele dell'importanza di agire in modo da ispirare gioia. Anche ...... ma ora è soddisfatta: "essere cristiani non è facile, bisogna essere fedeli ale viverlo ... Per tanti la confessione arriva dopo anni e anni, altri " ma di" sono più fedeli al sacramento. ......il. Che poi la missione cristiana oggi debba anche svolgersi nel mondo digitale è praticamente scontato. Protagonisti dell'iniziativa infatti non sono tanto gli influencer, più ofamosi ...

Influencer con il Vangelo in mano: «Testimoni, come agli inizi» Avvenire

«I cristiani che abitano i social vogliono parlare della fede. Che oggi la missione debba svolgersi anche nel digitale è scontato» ...Neanche la pioggia di ieri ha frenato l'entusiasmo delle migliaia e migliaia di giovani che da ogni parte del mondo si sono riversati a Lisbona per le giornate della Gmg e l'incontro con Papa Francesc ...