Meghan Markle furiosa con Harry | cosa é successo

Leggi su velvetgossip

(Di sabato 5 agosto 2023)e il principecontinuano ad attirare i riflettori sulla loro vita matrimoniale. Pare, infatti, che i due Sussex stiano a un passo dal divorzio. Nonostante le numerose smentite, seppur non in maniera diretta, questa volta confermano di nuovo questa tesi. Eccoin pubblico. Non bastano foto da copertina insieme e sorridenti per scacciare via dalla loro aura le ipotesi di divorzio.questa volta però danno ai tabloid altro di cui parlare, visto il loro recente atteggiamento in pubblico. Questa volta si tratta di un qualche non hanno mai fatto i due Sussex. Ma c’è sempre una prima volta per tutto. La lite pubblica di, foto Ansa – VelvetGossipSubito dopo ...