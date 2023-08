Masters 1000 Toronto 2023 | analisi tabellone | per Sinner possibile esordio con Berrettini

(Di sabato 5 agosto 2023) È stato sorteggiato ilprincipale del National Bank Open presented by Rogers, il torneocanadese che quest’anno andrà in scena sui campi del Sobeys Stadium di. Nato nel 1881 appena dopo il torneo di Wimbledon e gli US Open, l’evento si svolge annualmente nelle città die Montréal, che si alternano nell’ospitare il torneo maschile e femminile. Si tratta inoltre di uno dei più longevi tornei nella storia del tennis. L’edizione numero 133 della rassegna canadese prenderà il via lunedì 7 agosto, con la finale fissata a domenica 13 agosto. Unico assente di prestigio sarà Novak Djokovic, quattro volte vincitore del torneo, che ha deciso di cambiare la sua programmazione in vista dell’ultimo Slam della stagione. A guidare il seeding sarà il numero 1 del mondo Carlos ...

Le indicazioni per seguire la sfida tra Matteo Arnaldi e Aleksandar Kovacevic , valevole per il primo turno delle qualificazioni deld i Toronto. Reduce dalla semifinale sulla terra rossa di Umago, il tennista azzurro torna in campo sul cemento canadese a caccia del pass per il tabellone principale. Impegno non ...Il tabellone delle qualificazioni al torneodi Toronto 2023. L'unico tennista azzurro a caccia del main draw canadese è Matteo Arnaldi , reduce dalla semifinale ad Umago e protagonista di una stagione da incorniciare. Esordio non ...Un tabellone molto interessante, ecco il tabellone deldi Montreal: Photo Credit: Mutua Madrid Open Venus Williams

Tennis, Sorteggio tabellone Masters 1000 Toronto: Sinner e Berrettini verso il derby al secondo turno Eurosport IT

Per il numero 1 d'Italia possibile incrocio al secondo turno con Matteo Berrettini; lo spagnolo attende Ben Shelton o Bernabe Zapata Miralles ...Sono 4 gli azzurri al via nel “National Bank Open”, sesto ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.660.975 dollari, di scena sui campi in cemento di Toronto (dove si… Leggi ...