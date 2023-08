Marta Fascina vive immersa nel lutto | non esce di casa dal giorno dei funerali di Berlusconi

(Di sabato 5 agosto 2023) A soddisfare la curiosità di quanti si chiedono che fine abbia fattoci pensa Tommaso Labate sul “Corriere della Sera” di oggi. Il giornalista risponde ai principali quesiti che agitano i sonni degli italiani, dal come sta al dove, dai rapporti che la legano ai familiari di Silvioa quel testamento consegnato a mano al notaio Roveda ad Arcore che la vede destinataria di un cadeau da 100mila euro. Qualchefa, la deputata azzurra aveva rotto il silenzio condividendo sul suo stato di Whatsapp uno struggente messaggio rivolto al Cavaliere scomparso lo scorso 12 giugno: “Per raggiungerti ci vorrebbero le ali perché tu, amore mio, sei molto in alto, in un cielo azzurro dove c’è pace e amore, fiori che crescono ovunque…. Allungo la mano, vorrei toccare la ...

