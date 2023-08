Marmo di Vitulano e Reggia di Caserta | un convegno che rinsalda un legame indissolubile VIDEO

Marmo di Vitulano e Reggia di Caserta, un convegno che rinsalda ... anteprima24.it

'Legàmi' per far nascere e rinsaldare rapporti d'amore e solidarietà ma anche 'ricucire' strappi e lenire la sofferenza, 'legàmi' per accogliere la diversità, 'legàmi' per valorizzare e far conoscere ...'Legàmi' per far nascere e rinsaldare rapporti d'amore e solidarietà ma anche 'ricucire' strappi e lenire la sofferenza, 'legàmi' per accogliere la diversità, 'legàmi' per valorizzare e far conoscere ...