Mark Margolis morto | addio a Hector Salamanca di Breaking Bad

(Di sabato 5 agosto 2023) È, attore americano che interpretava il boss della droganelle serie tv di successoBad e Better Call Saul. Aveva 83 anni. Ad annunciarlo la famiglia. Il decesso è avvenuto in un ospedale di New York dopo “una breve malattia”, con la moglie e il figlio al suo fianco, stando a quel che riporta un comunicato stampa. Grazie al personaggio diaveva ottenuto una nomination agli Emmy. Su Instagram il saluto di Bryan Cranston, l’attore protagonista diBad: “è stato un grande attore e un adorabile essere umano. Divertente e accattivante fuori dal set, intimidatorio e spaventoso sul set“. L’account ufficiale della serie ha omaggiato “l’immenso ...

L'attore americano, che interpretava il sinistro boss della droga Hector Salamanca nelle serie tv 'Breaking Bad' e 'Better Call Saul', è morto all'età di 83 anni. Lo ha annunciato la sua famiglia....4.36 Morto attore americanoL'attore americano, che interpretava il sinistro boss della droga Hector Salamanca nelle serie tv 'Breaking Bad' e 'Better Call Saul', è morto all'età di 83 anni. Lo ha ...Bryan Cranston ha voluto ricordare attraverso un post sul suo profilo Instagram il collega e compagno d'avventura sul set di Breaking Bad, passato a miglior vita giovedi 3 agosto 2023 all'età di 83 anni. L'attore ha ricordato l'amico per come era sia sul set che fuori dal lavoro, pagandogli il meritato tributo. Dopo ...

Morto l'attore americano Mark Margolis, Hector in Breaking Bad - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Mark Margolis, interprete iconico di Breaking Bad, è stato ricordato da Bryan Cranston e da altri protagonisti della serie TV.L'attore americano, che interpretava Hector Salamanca nelle serie tv "Breaking Bad", è deceduto a New York all'età di 83 anni ...