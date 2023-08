Marco Villa analizza l’argento del quartetto | “Pagata l’esuberanza giovanile di Moro Eravamo in emergenza”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 agosto 2023) L’Italia ha conquistato la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali 2023 di ciclismo su pista. I Campioni Olimpici non sono riusciti nell’impresa di battere la Danimarca nella finale andata in scena al Velodromo di Glasgow, riuscendo comunque a salire sul secondo gradino del podio quando manca un anno alle Olimpiadi di Parigi 2024. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manliohanno dovuto chinare il capo nel revival dell’atto conclusivo di Tokyo 2020, ma iltricolore è sulla strada giusta in vista dei Giochi nella capitale francese. Il CThato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni della Rai: “Bravi i danesi, hanno corso bene loro. Siamo partiti troppo forte all’inizio ed è stato un errore. Avevamo in mente un secondo giro ...