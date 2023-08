Manuel Maura lancia una frecciatina alla sua ex Francesca?

Chi Nientepopodimeno che l' ex fidanzata di, Francesca . Sarà vero Maria De Filippi ha fatto la sua scelta: l'ex protagonista di Temptation Island sarà la nuova tronista Il portale ...Il suo percorso all'interno del docu - reality è ha riscosso tanti consensi tanto da eleggerla come la queen dell'edizione: stiamo parlando di Francesca Sorrentino, l'ex fidanzata di. La ...Francesca Sorrentino è stata la vera regina di Temptation Island . Entrata nel programma con, ha deciso di riprendere la sua vita in mano ed allontanarsi da questa storia tossica fatta di continui tira e molla. Francesca Sorrentino nuova tronista di Uomini e Donne Dopo ...

Manuel Maura sui social: “Brave ragazze all’apparenza e poi…”. Frecciata alle (ex) fidanzate di Te ... Isa e Chia

Una reunion aspetta anche i componenti maschili di questa edizione, come racconta Daniele De Bosis in alcune storie pubblicate su Instagram, in cui si mostra insieme a Manuel Maura. I due stanno ...Manuel Maura è tornato all'attacco sui social, con una frecciatina, secondo molti, indirizzata alla sua ex compagna di viaggio a Temptation Is ...