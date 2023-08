Manolo Portanova | il calciatore condannato per stupro torna in campo La vittima | «Fa male» La Reggiana | «Né santo né criminale»

per noi è un calciatore come gli altri". La Reggiana non ha dubbi. Nonostante la condann a in primo grado a 6 anni per stupro di gruppo, il giocatore, appena preso in prestito dal ...Distacco nel vederlo tornare in campo e continuare la vita di sempre. Ma quella ostinata difesa, così come l'invito dia dire la verità su quella notte che le ha cambiato la vita, sono come un'altra ferita. "Perché avrei dovuto inventare tutto Il suo nome non mi ha portato nulla di positivo, non ho ...(c, Reggiana) - Prestito Lennart Czyborra (d, PEC Zwolle) - P. Denis Dragus (a, Standard) - Fine prestito Eddie Salcedo (a, Inter) - F. P. Ridgeciano Haps (d, Venezia) - F. P. Vai ...

Manolo Portanova è stato condannato per violenza sessuale, ma può continuare a giocare a calcio. Il centrocampista 23enne potrà essere tesserato regolarmente per la Reggiana e giocare in Serie B. Il ...Manolo Portanova, 23 anni, era stato condannato in primo grado a sei anni di carcere per stupro di gruppo commesso nei confronti di una studentessa di 22 anni che a più riprese aveva dichiarato che ...