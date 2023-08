‘Mangiaplastica’ | Barone | “E’ arrivato due mesi fa | perché non lo si mette in funzione?”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 5 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ilfortemente voluto dall’Amministrazione precedente e dalla sottoscritta nella qualità di assessore all’Ambiente èduefa e finora, al di là del montaggio, non è stato attivato. Speriamo che il sindaco Cataudo lo facciare inper ridurre il volume del rifiuto conferito. Intanto sull’argomento con i colleghi del gruppo di opposizione abbiamo presentato una interrogazione al sindaco”. Così la consigliera comunale Emanuela. “Non vorrei che resti abbandonato dinanzi il municipio, forse qualcuno non sa che si tratta di un eco compattatore di media capacità per la riduzione al 95% del volume del rifiuto conferito con riconoscimento ottico, display alfanumerico, kit stampante per emissione incentivo/bonus, ...