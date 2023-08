Maltempo | tutti i tetti coperti entro martedì a Mortegliano

Leggi su udine20

(Di sabato 5 agosto 2023) “la prossima giornata di, se non subentrano nuove criticità o situazioni meteo avverse violente, stimiamo chedegli edifici disarannodai teli: un risultato importante, frutto di un lavoro svolto in piena sinergia tra tutte le forze scese in campo, fin dalle prime ore dell’emergenza grandinata: il sistema di Protezione civile, che ha messo a disposizione immediatamente teli e piattaforme per operare in elevazione, e i Vigili del fuoco, con l’indispensabile aiuto e grande sforzo dell’Amministrazione comunale con cui sono in costante contatto”.A comunicarlo è l’assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, a margine di un nuovo incontro tecnico che questa mattina presto si è tenuto ...