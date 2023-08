Maltempo | Gribaudo Pd | ' Musumeci smonta propaganda Cirio | da Roma risorse ma senza benefici'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023), 5 ago. (Adnkronos) - "Ieri il ministro, rispondendo a un'interrogazione che avevo presentato per far luce sui fondi spesi dalla regione Piemonte a seguito delle alluvioni del 2019 e 2020, ha smentito ladiper cui i fondi non ci sono. I governi precedenti nel complesso hanno stanziato più di 245 milioni di euro, il 25 per cento del totale dellenazionali stanziate per le emergenze nazionali di quel biennio". Lo dichiara Chiara, deputata e vicepresidente del Partito democratico. "Nonostante questa ingente quantità dierogate dai governi Conte II e Draghi, il lavoro parlamentare per aumentare quelleapprovando un emendamento di 100 milioni alla legge di bilancio 2021, la regione non è mai ...