Maltempo | alberi caduti conferibili in impianti a biomassa

Leggi su udine20

(Di sabato 5 agosto 2023) Siglata dal governatore, in accordo con gli assessori Riccardi e Scoccimarro, una specifica ordinanza “I sindaci dei 125 Comuni colpiti daldi luglio devono individuare dei punti di raccolta per gliabbattuti e il materiale vegetale caduto in seguito alle forti precipitazioni e alla grandine al fine di conferirli indi produzione energetica alimentati a biomasse. In questo modo sarà possibile accelerare la rimozione delle piante e del materiale, che rappresentano una delle criticità che stiamo affrontando nell’ambito dell’emergenzaper consentire il ripristino delle strutture danneggiate”. Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in accordo con l’assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi e l’assessore ...