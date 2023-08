Ma quale Terzo Polo ? Il sondaggio che smaschera Calenda e Renzi | ecco chi li vota

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 agosto 2023) Sebbene l'attuale sistema elettorale sia di tipo proporzionale, l'idea che vige dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi, l'idea è quella della bipolarità. Inserire in questo contesto unelemento, il progetto voluto da, è stato molto ambizioso. Una ulteriore difficoltà è stata quella che la genesi delpartì dall'unione di due formazioni già esistenti; capitanate, in più, da due numeri uno della politica nazionale: un ex presidente del Consiglio (); un ex ministro per lo Sviluppo Economico (). Ciò nonostante, per gli elettori, la proposta sembrerebbe poter funzionare e parrebbe potersi dire che la questione tra Azione ed Italia Viva sia soprattutto una controversia tra i due leader. La grande maggioranza chi ...