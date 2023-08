L' uomo regredisce | se torniamo a cacciare con arco e frecce | la rabbia di Vittorio Feltri

(Di sabato 5 agosto 2023) Da consigliere lombardo dovrei forse occuparmi soltanto dell'attività del Consiglio di cui sono membro, tuttavia da giornalista (ficcanaso) e anche da cittadino intendo denunciare un fatto che ritengo indegno di qualsiasi Paese civile: il Consiglio regionale della Liguria di recente ha approvato un emendamento che autorizza, ovviamente sul territorio ligure, la caccia con. Un ritorno alla preistoria che è parso inaccettabile non solo agli animalisti, i quali hanno promosso una raccolta di firme sulla rete per porre fine a questa barbarie, ma a chiunque disponga di un minimo di sensibilità, dal momento che tale tecnica arreca inutili sofferenze alle prede, condannate ad una lunga e atroce agonia, che può protrarsi per giorni, per il godimento del cacciatore. Segnalo inoltre che il prolungamento dei periodi di caccia può essere rischioso ...

